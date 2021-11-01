Узбекский Термез учится вести бизнес с талибами.

Спустя более двух месяцев после смены режима в Афганистане, приграничные торговцы на юге Узбекистана все же признают, что вести бизнес с "Талибаном" хоть и сложно, но возможно.

Не имеющий выхода к морю Узбекистан вынужден искать коммерческие пути к портам Пакистана и Ирана. Центральное место здесь занимает карго-центр Термеза, отвечающий за координацию трансграничной торговли, в основном в Мазари-Шариф, расположенный в 60 километрах на севере Афганистана.

Перспективы у нашего центра очень хорошие. Мы в первую очередь связаны с транзитным путем в порты Пакистана. Мы уже работаем в этом направлении. Мы принимаем грузы. Но мы налаживали при том режиме, а сейчас режим сменился - приходится сейчас перенастраиваться, договариваться уже с другими людьми Нодир Джалилов директор Карго-центра Термеза

По словам афганца Амрулло Садуллы, ставшего узбекским партнером карго-центра, талибам также важно налаживать торговлю с соседями.

Им больше тоже интересна экономика. Потому что Афганистану, народу Афганистану нужны мука, сахар и так далее. В их интересах иметь хорошего соседа Амрулло Садулла афганец, узбекский партнер Карго-центра Термеза

Тем не менее водители жалуются, что хоть талибы и пресекли коррупцию на границе, транспортные компании и они в частности теряют деньги и время из-за длительных задержек.

Раньше мы - три дня, заехали и выехали, сейчас мы неделями там. Пока они досмотрят, пока они все взвесят. У них может есть люди, не понимающие в компьютерах. Там же все поменялось, власть поменялась. Они друг друга перепроверяют. Нам стало очень тяжело Рафик Худжаков водитель грузовика

На афганской стороне "Моста дружбы" через реку Амударья глава таможни правительства признанного в России террористическим движения "Талибан" в Хайратона опроверг заявления о задержках, назвав их пропагандистскими слухами.

В сфере безопасности много изменений. Довольны все: и рабочие, и водители, и соседняя страна (Узбекистан). Все опасные угрозы устранены, в том числе грабежи и похищения Абдул Саттар Рашид начальник таможни на границе Хайратона

В 2020 году объем двусторонней торговли Узбекистана с Афганистаном составил $776 млн, что на четверть больше, чем годом ранее.

До захвата власти талибами Кабул и Ташкент планировали увеличить этот показатель до 2 миллиардов долларов к 2023 году.