История конференций ООН по климату

Конференция участвующих сторон, известная как COP, собирает 197 государств и территорий (сторон), подписавших Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992). Саммит проводится ежегодно с 1995 года.

Первый из них прошел в Берлине под председательством молодого консервативного политика Ангелы Меркель.

Ангела Меркель на 1-ом саммите ООН по климату. Берлин, 1995 год JAN BAUER/AP1995

Большинство климатических саммитов заканчиваются без каких-либо амбициозных соглашений, но на нескольких из них были достигнуты исторические результаты и неудачи.

На третьей конференции в Киото в 1997 году после напряженных переговоров родился знаменитый Киотский протокол. Он установил обязательные целевые показатели выбросов парниковых газов (GEI) для 37 промышленно развитых стран, но США и Китай не ратифицировали документ.

Согласно Киотскому протоколу, развитые страны должны сократить выбросы парниковых газов на 5% в период с 2008 (год вступления протокола в силу) по 2012 год.

Несмотря на то, что климатические катаклизмы происходили все чаще, с 1998 по 2006 год состоялось девять саммитов COP, на которых не было достигнуто практически никакого прогресса.

В 2007 году страны пришли к выводу, что признаки глобального потепления неоспоримы, и приняли "Балийский план действий", ведущий к амбициозной 15-й конференции в Копенгагене два года спустя. На нее были возложены колоссальные надежды.

По задумке, саммит должен был закончиться объявлением нового протокола по сокращению выбросов парниковых газов, но фактически провалился еще за три месяца до начала, когда США и Китай решили, что копенгагенские соглашения не будут иметь обязательной силы.

Во время саммита на встрече президентов Китая, США, Индии, Бразилии и ЮАР был подготовлен проект необязательного соглашения, который даже не был поставлен на голосование.

На следующий год в Мексике был создан Зеленый климатический фонд, который устанавливает сумму в сто миллиардов долларов ежегодно, начиная с 2020 года, и тридцать миллиардов долларов на период 2010-2012 годов, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода покрыть расходы на борьбу с изменением климата.

Первоначальной целью 19-й конференции в Варшаве было достижение соглашения о сокращении выбросов загрязняющих газов к 2015 году,

но несколько стран, включая Польшу, выступили против, а за день до окончания саммита от него массово отказались неправительственные организации и профсоюзы.

Парижское глобальное соглашение по борьбе с изменением климата приняли 197 странами, и его подписание официально началось 22 апреля 2016 года.

В рамках Парижского договора предусматривается ограничение повышения глобальной температуры до 2 ºC за счет сокращения выбросов парниковых газов, вызванных ископаемыми видами топлива, такими как нефть, газ и уголь, которые при сжигании выделяют в атмосферу двуокись углерода (CO2).

Это было самое амбициозное соглашение по борьбе с изменением климата.

COP25 был отменен из-за политической ситуации в Чили, но Испания сумела организовать конференцию в рекордные сроки и спасла саммит, но как оказалось, зря - он закончился безрезультатно.

Тем не менее, по некоторым наиболее амбициозным вопросам, таким как создание нормативной базы для глобальной системы торговли углеродом, договориться не удалось. После этого на мир обрушились пандемии, и COP26 был перенесен на 2021 год.