Поляков вакцинируют на кладбищах

В Польше в эти праздники (католики отмечают День всех святых) привиться от коронавируса можно и на кладбище. Решение установить здесь мобильные медицинские пункты приняло министерство здравоохранения республики. Таким образом, полагают в ведомстве, люди сделают сразу два важных дела: посетят могилы близких и иммунизируются. Полякам данная инициатива, судя по всему пришлась по душе:

"Это хорошая идея, особенно когда четвертая волна набирает обороты. Сама я уже полностью вакцинирована. Сделала две прививки. А вообще, я думаю, что пункты вакцинации на кладбище побуждают нас задуматься о жизни, смерти и пандемии".

"Я считаю, что это неплохая мысль. Я студентка. Я все больше убеждаюсь в том, что каждый должен вакцинироваться".

Несмотря на то, что число случаев заражения коронавирусом в стране растет с каждым днем, поляки в эти выходные массово отправились на кладбища. В прошлом году в День всех святых кладбища были закрыты в связи с введенными ограничениями.