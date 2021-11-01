Сирия: протурецкие повстанцы провели учения

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы приняли участие в военных учениях в сельской местности Африн в контролируемой ими провинции Алеппо и продемонстрировали предоставленные им Анкарой различные виды оружия и современной военной техники, в том числе истребители и крупнокалиберные зенитные пулемёты и тяжёлые миномёты.

В ходе манёвров повстанцы отрабатывали в том числе штурм туннелей при поддержке с воздуха. При этом был ранен один из участников.

Командующий пехотными силами недавно сформированного "Сирийского фронта освобождения" подполковник Хусейн аль-Ахмад Абу Али заявил:

_"Мы завершили военную, психологическую, материально-техническую подготовку наших бойцов к началу военной операции в сотрудничестве с нашими братьями в турецком государстве для освобождения территорий, прилегающих к освобожденным землям, от Басуты на западе до Камышлы на востоке". _

Один из повстанцев, Мухаммед Сатуф из сельской местности Хамы, воюет вот уже семь лет. Он рассказывает:

_"Мы проходили подготовку в этих лагерях в течение года. Даст Бог, мы продвинемся в районы Кобани, чтобы освободить их от террористов РПК. И, с божьей помощью, мы на этом не остановимся, а пойдём дальше Кобани, пока не ликвидируем террористов РПК и наведём там порядок". _