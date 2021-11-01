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«Газпром» возобновил поставки газа в Молдавию

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 Михаил Саленков
Поставки газа в Молдавию возобновлены с 1 ноября
Поставки газа в Молдавию возобновлены с 1 ноября   -   Авторское право  Aurel Obreja/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Стоимость газа для республики по новому соглашению составит 450 долларов за тысячу кубометров, что почти вдвое ниже рыночной стоимости. В Кишиневе довольны подписанным контрактом. Власти Молдавии обязались провести аудит долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» и в течение ближайших лет погасить его.

«Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан», - заявила президент Молдавии Майя Санду.

Глава республики в беседе с корреспондентом газеты «Коммерсант» отметила, что газовый кризис завершился, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом». Режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за нехватки газа, вскоре будет отменен.

По словам президента, политические вопросы, касающиеся, в частности, создания зоны свободной торговли с ЕС, на этих переговорах в России не обсуждались.

В «Газпроме» отметили, что "контракт сроком на пять лет продлен на взаимовыгодных условиях". Поставки возобновлены с понедельника, 1 ноября.

«В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и той, что мы платили в октябре», - сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, участвовавший в переговорах.

«Чтобы остановить любые спекуляции, - подписанный документ не предусматривает никаких политических условий и в нем никоим образом не упоминается Приднестровье. Что касается задолженности, то мы договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, и у нас будут новые переговоры по определению того, как и когда гасить этот долг», - написал молдавский вице-премьер в Фейсбуке.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью Euronews выразил мнение, что заключенный между «Газпромом» и «Молдовагазом» контракт одинаково выгоден для обеих сторон.

Мажоритарный пакет «Молдовагаза» принадлежит «Газпрому», и «Газпром» был заинтересован в сохранении долгосрочных отношений и поставок газа в Молдову. В то же время Молдова заинтересована в том, чтобы пройти этот зимне-отопительный сезон на достаточно комфортных условиях. Предложенная цена, в принципе, близка к ожиданиям молдавской стороны, которая еще в начале переговоров говорила, что хочет получить скидку в районе 50% от базовой стоимости в 790 долларов. Такие условия достаточно комфортны для Молдовы, учитывая текущую ситуацию на рынке, но они хороши и для «Газпрома», поскольку компания пытается показать, что настроена позитивно в отношении потребителей и не хочет использовать тяжелую рыночную ситуацию для максимизации своей прибыли.

- Особо подчеркивается, что политики в этих переговорах нет. Вы тоже так считаете?

Думаю, что политики в самом деле нет. Конечно, имеется достаточно важный фактор – заинтересованность России в сохранении стабильной ситуации в регионе и поставках природного газа для Приднестровья. Эти договоренности фактически идут пакетом. Если бы Молдова прекратила закупки российского газа, то и газоснабжение Приднестровья оказалось бы в неопределенности. Этот фактор, несомненно, держался сторонами в уме.

- Долг «Молдовагаза» «Газпрому» был одним из основных препятствий для заключения нового соглашения. Пункт о проведении аудита, возможной корректировке суммы и начале выплат только после этих процедур явно выгоден Кишиневу.

Да, согласен с вами. Молдавская сторона противилась признанию этого долга, пыталась протестовать. Аудит компании и самого долга – это консенсусное решение, которое стало выходом из ситуации.

- Но в Приднестровье «Газпром» продоложит закачивать газ бесплатно?

Да, совершенно верно. Это поставки, которые продолжаются не один год и фактически на бесплатной основе. Долг Приднестровья превышает семь миллиардов долларов, он не признается Молдовой и перспективы получить эти деньги крайне неопределенные. Но так устроена экономика Приднестровья. Если регион будет оплачивать газ по рыночным ценам, это приведет к кратному снижению уровня жизни. По сути, это такая субсидия, на которую Россия идет в рамках отношений с Молдавией и Приднестровьем.

- Зачем России такая зарубежная субсидия?

Это непростая ситуация, которая сложилась за последние несколько десятилетий. Остановка поставок может привести к серьезному гуманитарному кризису. Здесь нет легкого и простого выхода. Официальная позиция России такова: так как Молдова считает Приднестровье своей частью, этот долг Приднестровья атрибутируется к долгу Молдовы. Но Кишинев его не признает. Здесь давно сформировался консенсус: взыскание этого долга не происходит с Молдовы, он остается, довлеет над отношениями, но не приводит к возникновению кризисных ситуаций.

- То есть, со стороны России это в какой-то степени жест доброй воли...

Да, это жест доброй воли. Прекращение поставок приведет к ухудшению ситуации не только в Приднестровье, но и в Молдове, а также в близлежащих странах. Та же молдавская ГРЭС является значимым поставщиком энергии в регионе. Не будет газа - не будет электроэнергии, что может привести к достаточно серьезной ситуации.

В конце октября официальный представитель «Газпрома» заявил, что если не будет подписан новый контракт, «Газпром» остановит поставки газа в Молдавию. В компании потребовали выплатить накопившийся за несколько лет долг в размере 709 млн долларов. С 22 октября в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Власти страны провели три тендера и впервые приобрели газ не в России, а в Польше и Нидерландах.