Джонсон и Макрон говорили на СОР26 о рыболовстве

Несмотря на улыбки, напряжённость всё ещё была ощутима во время с виду дружелюбной встречи между французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Борисом Джонсоном во время COP26. Рыболовный кризис между их странами после "брексита" продолжает вызывать дипломатический шторм, и дело дошло уже до того, что Франция грозит принять ответные меры: если Соединённое Королевство не выдаст больше лицензий французским рыбакам, которые заходят на ловлю в его воды, то Париж запретит британским судам разгружаться во французских портах.

Глава британской дипломатии Элизабет Трасс осуждает позицию Франции: "Угрозы французов нашей рыболовной отрасли совершенно необоснованны. Они должны отказаться от таких методов, в противном случае мы воспользуемся механизмом урегулирования споров по сделке о "брексите" для поиска компенсационных мер".

Сделка по "брекситу" предусматривает, что европейские рыбаки могут продолжать работать в определённых водах Великобритании в том случае, если они смогут доказать, что ранее ловили там рыбу. Но это осложняется спором о характере и объёме подтверждающих документов, которые британцы требуют предоставить. На данный момент Лондон выдал лишь около 200 лицензий французским судам, в то время как Париж требует вдвое больше.