Генсек ООН в Глазго: "Человечество роет себе могилу"

C трибуны конференции ООН по вопросам климата в Глазго звучат изложенные высоким слогом речи — мировые лидеры делают заявления о необходимости решительных действий для спасения будущего планеты. Открывая конференцию, хозяин саммита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников встречи перейти от разговоров к согласованным реальным действиям в отношении угля, транспорта и финансовых мер. А принц Уэльский Чарльз предложил мобилизовать усилия "в духе военного времени".

"На протяжении 200 лет промышленно развитые страны полностью игнорировали проблему, которую сами же и создавали. Сегодня мы обязаны найти эти деньги: сто миллиардов долларов обещанных в Париже к 2020 году, и которые не будут выделены до 2023 года", — сказал глава британского правительства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что "человечество роет себе могилу", пренебрегая вопросами климата. "Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия. И в этот момент, когда мы с надеждой открываем климатическую конференцию, мы продолжаем движение к катастрофе. Молодежь знает об этом. Каждая страна может это видеть. Малые островные государства уже столкнулись с ней. Для них провал — это не вариант, провал — это смертный приговор", — подчеркнул он.

Гуттериш выразил уверенность, что развитые страны и формирующиеся экономики должны создавать коалиции для декарбонизации и поэтапного отказа от угля. По его словам, за последнее десятилетие около 4 млрд людей пострадали от связанных с климатом катастроф.