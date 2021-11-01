Еврокомиссия: "Природа больше не может платить"

Евросоюз призывает создать глобальный рынок углеродных квот, чтобы "повысить цену на углерод" и таким образом снизить выбросы парниковых газов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Глазго на встрече мировых лидеров в рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата.

"Углеродная нейтральность к 2050 году — это хорошо, но этого недостаточно, нам нужны реальные действия уже в этом десятилетии. По крайней мере, Европа выполняет обязательства по сокращению выбросов на 55% к 2030 году. Мы также должны согласовать полноценный свод правил, например, для того чтобы воплотить в реальность глобальный углеродный рынок. Ценник нужен для углеродный выбросов, природа больше не может платить эту цену", — сказала она.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности со странами, которые в первые очередь страдают от последствий изменения климата.

"Европейцы гордятся тем, что придерживаются обязательства направлять финансовую помощь государствам, которые нуждаются в средства. И мы призываем наших партнеров из развитых стран последовать нашему примеру", — заявил Шарль Мишель.

На этом фоне авторитетный журнаk Nature опубликовал результаты опроса представителей Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН. Выяснилось, что 60% не верят в успешное завершение переговоров в Глазго и полную и реализацию разработанных соглашений. Шесть из десяти опрошенных ожидают, что температура к концу столетия вырастет на три градуса.