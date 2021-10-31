Перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Брюсселем. Евросоюз и США договорились приостановить действие американских таможенных тарифов на сталь и алюминий. Еврокомиссия, в свою очередь, объявила о приостановке действия ответных пошлин в на некоторые товары из США.

Стороны также договорились приостановить взаимные разбирательства во Всемирной торговой организации.

По словам главы Белого дома Джо Байдена, эта инициатива должна ограничить доступ на рынки США и ЕС "грязной стали из таких стран, как Китай". Он заявил: "Сегодня США и ЕС вступают в новую эру трансатлантического партнерства, которое на долгие годы вперед принесет выгоду нашим народам".

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что США и ЕС намерены вместе защищать своих производителей и рынки стали и алюминия от поставок из других стран. "Сегодня мы согласились приостановить действие тарифов на сталь и алюминий и начать вместе работать над новым глобальным соглашением. Это станет важным этапом в обновленном партнерстве Евросоюза и США".

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа в 2018 году ввела 25%-е тарифы на импорт стали и 10%-е — на импорт алюминия из Евросоюза. Брюссель ответил пошлинами на мотоциклы, текстиль, табак и промышленные и сельскохозяйственные товары.

Дональд Трамп утверждал, что введение пошлин отвечает интересам обеспечения национальной безопасности США.