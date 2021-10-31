G20: экономика, Иран, климат

Защита окружающей среды — ключевая тема последнего дня саммита стран G20. Главы государств обсуждают в Риме в том числе борьбу с изменением климата, переход к низкоуглеродной экономике и ситуацию на энергетических рынках.

Второй день начался с посещения фонтана Треви, в который по традиции бросают монетки. Считается, что это надо сделать, чтобы вернуться в Рим. Как сообщил канал Rai News, итальянские монетки номиналом €1 были выданы лидерам заранее.

В первой половине дня участники саммита договорились не допустить разогрева атмосферы Земли более чем на 1,5 градуса. Срок достижения нулевых выбросов углекислого газа в проекте итогового заявления значится как "середина века".

Накануне на полях саммита Страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) и США обсудили вопросы, связанные с Ираном. Они выразили обеспокоенность сокращением сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии и рассчитывают, что Тегеран возобновит переговоры о возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий

Об этом заявила Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ: "Разумеется, мы делаем ставку на то, что Иран вернется за стол переговоров. Но время идет, а обогащение урана в Иране продолжается. Нас это очень беспокоит. Поэтому пришло время обсудить, что можно сделать. чтобы не позволить Ирану вооружиться ядерным оружием".

В субботу участники саммита согласовали общие правила налогообложения, в частности, введение минимального 15% глобального налога на доходы корпораций.

А Вашингтон и Брюссель урегулировали разногласия относительно американских пошлин на сталь и алюминий из ЕС и ответных ограничительных мер.