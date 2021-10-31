Рыбный вопрос на полях саммита "Большой двадцатки"

После резких заявлений президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились на полях саммита в Риме для обсуждения проблемы рыболовства в Ла-Манше. Париж и Лондон обвиняют друг друга в несоблюдении Соглашения о торговле и сотрудничестве после «брексита».

Франция грозится ужесточить проверки в своих водах и блокировать передвижение британских судов через пролив, если Соединённое Королевство до вторника не предоставит французским рыболовам лицензии на промысел. Борис Джонсон в ответ пригрозил Парижу международным разбирательством по обвинениям в несоблюдении договора.

Британские рыбаки, в свою очередь, опасаются ограничения экспорта рыбы во Францию, а значит и в Евросоюз. Под угрозой закрытия оказались таможенные пункты во французских портах.

«Это всё очень тревожно. Если закроют пункты контроля в Сен-Мало, мы окончательно прекратим работу. Мы не сможем больше покупать рыбу, мы не сможем её экспортировать, пока ситуация не разрешится», — объясняет владелец компании Aqua-Mar Fisheries на британском о. Джерси Тони Порритт.

Рыбак с о. Джерси Питер Гей уверен, что в этом противостоянии «не может быть победителей, проиграют все».

Споры о правилах рыболовства после «брексита» уже оборачивались морскими столкновениями траулеров двух стран. Французские рыбаки в ходе акций протеста блокировали порт острова Джерси, а в момент наибольшей напряжённости к району противостояния были стянуты военные корабли Франции и Соединённого Королевства.