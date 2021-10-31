Европейцы отправились на остров Пальма ради извержения вулкана

Тысячи туристов как ожидается посетят испанский остров Пальма, что бы своими глазами увидеть извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Европейцы, у которых по случаю празднования Дня всех святых, прибавился еще один выходной, практически раскупили билеты на авиа и морской транспорт.

На самом острове многие дороги закрыты для частных автомобилей, что бы избежать пробок. В район вулкана ходит общественный бесплатный транспорт, что особенно радует путешественников.

В связи увеличением числа приезжих жителей Пальмы призвали тесно сотрудничать с группами по оказанию экстренной помощи.

Кумбре-Въеха проснулся 19 сентября. За сорок дней лава покрыла более 900 гектаров. СМИ назвали это извержение самым разрушительным на Пальме за последние пять столетий.

Потоки огненной лавы разрушили свыше двух тысяч строений и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. Из соображений безопасности на острове были эвакуированы около 7 тысяч человек.

Активность вулкана усилилась с прошлых выходных, когда были зарегистрированы сотни подземных толчков. В Национальном географическом институте Испании пока не могут предсказать, когда прекратиться извержение вулкана.

1'00 Drone pictures of the volcano COURTESY OF: (IGME-CSIC)