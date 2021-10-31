Срочная новость
This content is not available in your region

Грузия

Грузия: выборы прошли, оппозиция выходит на улицы

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Митинг "Единого национального движения" в центре Тбилиси 31 октября 2021
Митинг "Единого национального движения" в центре Тбилиси 31 октября 2021   -   Авторское право  AP Photo/Shakh Aivazov
Размер текста Aa Aa

Сторонники оппозиции провели в центре Тбилиси крупную акцию протеста. Они обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в фальсификации прошедших муниципальных выборов. Тысячи людей вышли к зданию парламента на митинг, в ходе которого кандидат в мэры столицы Ника Мелия пообещал опротестовать официальные итоги голосования в крупных городах.

Мы готовимся к длительным выступлениям, к длительному протесту, — до тех пор, пока не достигнем цели. А какова цель? Цель — восстановить справедливость, вернуть все до единого голоса, которые отдали наши сторонники и которые были украдены «Грузинской мечтой».
Ника Мелия
председатель «Единого национального движения Грузии»

Согласно данным Центризбиркома, кандидаты от правящей партии победили в 19 из 20 муниципалитетов Грузии, в том числе в Тбилиси, где действующий мэр Каха Каладзе получил более 55% голосов.

Видеомонтаж • Андрей Позняков