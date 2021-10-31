"Большая двадцатка" споткнулась о климат

Призывов много, но мало конкретных обязательств. Так завершились переговоры «Большой двадцатки» по проблеме климатических изменений. В итоговой декларации участники саммита подтвердили, что намерены не допустить повышения среднегодовой температуры на планете более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Самой решительной мерой стало ограничение международных инвестиций в угольную энергетику. По словам премьер-министра Италии Марио Драги, даже такую декларацию согласовать быть непросто:

«Так в чем же успех этого саммита? Ну, страны "Большой двадцатки" обязались способствовать сохранению ограничения в 1,5 градуса серией немедленных действий и среднесрочных обязательств. Мы решили оставить уголь в прошлом и начинаем с международных публичных обязательств, исключая финансирование проектов, связанных со сжиганием нечистого угля, с 2021 г.»

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал заявление «Двадцатки» лишь «умеренным прогрессом». Он призвал к более решительным действиям участников открывшейся в Глазго конференции ООН по климату:

«Если Глазго потерпит неудачу, тогда всех ждёт провал. Парижское соглашение развалится при первых же расчётах, единственный в мире жизнеспособный механизм для борьбы с изменением климата будет утоплен. Прямо сейчас Парижское соглашение и надежды, связанные с ним, это просто лист бумаги, который ещё надо заполнить».

К более решительным мерам «Большую двадцатку» призывали и экоактивисты, и политики. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что итоги саммита не оправдали его надежд. А президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай, которые, по его словам, фактически проигнорировали переговоры по климату.