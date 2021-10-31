Триллионы инвестиций на спасение будущего

Лидеры стран G20 признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине века. Uлавы государств договорились не допустить разогрева атмосферы Земли более чем на 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита.

В документе указывается, что страны-члены намерены до 2030 года сформулировать долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов.

По словам принца Уэльского Чарльза, из-за глобального потепления на кону оказалось будущее человечества и самой природы. "Очевидно, что нам потребуются триллионы долларов ежегодных инвестиций для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру и добиться поставленной цели в полтора градуса, которая спасет наши леса и фермы, наши океаны и дикую природу", — сказал он.

На страны G20 приходится 80% вредных выбросов в атмосферу. Премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что решения, приняты в Риме, окажут непосредственное влияние на успех климатической конференции ООН по климату в Глазго.