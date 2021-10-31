"Первая пустыня Европы" в Калмыкии

Проблема опустынивания земель, вызванная климатическими изменениями, остро стоит в степной республике Калмыкия на юге России.

После каждого летнего сезона в районе посёлка Бергин эксперт Светлана Боджаева осматривает кусты, посаженные, чтобы остановить распространение песчаных дюн. Население Бергина - несколько сотен человек, преимущественно скотоводов. Боджаева помогает им сажать вокруг дюн растения, корни которых связывают почву, чтобы противостоять наступлению пустыни.

"Корни сделали своё дело: они остановили передвижение песка. Вообще этот очаг опустынивания через несколько лет засыпал бы весь Бергин", - говорит Светлана.

Тем не менее, по словам Боджаевой, территория, покрытая песком, в Калмыкии увеличилась более чем вдвое за последние два года. Вот уже несколько лет, как из-за летних засух дюны продвигаются всё дальше, образуя то, что уже называют "первой пустыней Европы". Эксперты говорят, что из-за северных широт температура в России повышается вдвое быстрее среднемировой.

Резко упало в Калмыкии и количество осадков. Если летом бывают дожди, то кратковременные, а испарение происходит очень быстро. Но есть и другие факторы.

По словам Александра Кладиева, опытного эксперта по опустыниванию из столицы Калмыкии Элисты, причиной образования дюн является эрозия почвы, вызванная чрезмерным выпасом пастбищ.

_"Проблема опустынивания очень большая, потому что вот эти последние несколько лет засушливых, эта чрезмерная пастьба скота, которая превышает все нормы, понимаете? И самое главное - не идёт процесс возобновления травы". _

Животноводство - традиционная опора местной экономики. Но из-за нехватки пищи после нескольких месяцев засухи прошлым летом скотоводы потеряли тысячи голов скота.

У Улюмджи Мукабенова пали больше половины его 25 лошадей. Он вспоминает:

_"Было ужасно смотреть на скотину, которая ищет траву - а травы нету вообще". _

Чтобы помочь пастухам региона пережить засуху, правительство области объявило чрезвычайное положение и заручилось помощью федерального правительства в размере 562 млн рублей (7,9 млн долларов) на закупку кормов для скота.

По словам замминистра сельского хозяйства Калмыкии Николая Абушинова, регион рисковал потерять около 80% поголовья без помощи. В итоге потеряли около 25%.

Отвечая на вопрос о стратегии министерства по борьбе с изменением климата, Абушинов сказал, что большая часть его усилий теперь направлена ​​на устранение последствий климатических бедствий. Эксперты говорят, что такой подход свидетельствует о том, что российские власти уделяют больше внимания смягчению последствий, а не устранению корней проблемы.

Однако в прошлом месяце правительство РФ разработало более жёсткую стратегию декарбонизации, которая впервые установила цель нулевых чистых выбросов углерода к 2060 году.