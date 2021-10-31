В Глазго стартует климатический саммит

Сотни активистов из разных стран мира съезжаются в шотландский город Глазго, где открывается 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Здесь участники саммита будут обсуждать планы по реализации Парижского соглашения. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете в среднем не должна повыситься более, чем на 2 градуса по Цельсию.

Эксперты считают, что этот форум - одна из последних возможностей затормозить процесс глобального потепления. На протяжении всего саммита экоактивисты намерены проводить различные акции, чтобы обратить внимание общественности на значимость проблемы. На одном из митингов ожидается выступление Греты Тунберг.

В саммите примут участие более 100 глав государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. Политики, журналисты, представители некоммерческих организаций и бизнеса, всего 25 тысяч человек уже прибыли в Глазго.

Следить за обеспечением безопасности в городе в ближайшие две недели ежедневно будут около 10 тысяч сотрудников правопорядка.