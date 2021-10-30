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Мьянма

Мьянма: обстрел города Тан Тланг

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 Кнарик Хачатрян
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Мьянма: обстрел города Тан Тланг
Авторское право  Myanmar
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Более 160 строений в городе Тан Тланг на северо-западе Мьянмы (в том числе как минимум 2 церкви) пострадали в результате пожаров, вызванных обстрелами правительственных войск. Это самые масштабные на сегоняшний день разрушения в ходе продолжающегося конфликта между военной хунтой и противостоящими ей силами.

Армия захватила власть в феврале, отстранив избранное правительства Аун Сан Су Чжи, но не смогла подавить повсеместное сопротивление.