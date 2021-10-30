Мир вспоминает суперзвезду футбола Диего Марадону

Тридцатого октября Диего Марадоне исполнился бы 61 год. В аргентинском городе Росарио фанаты суперзвезды мирового футбола пришли в церковь, открытую в честь Марадоны его почитателями.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.

Несколько дней назад правительство Аргентины присвоило статус исторического памятника дому, где провел первые годы жизни экс-футболист. Соответствующий указ был опубликован в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики". В документе говорится, что решение было принято в связи с тем, что "огромное влияние легендарного футболиста на культуру Аргентины выходит за рамки его спортивных заслуг и делает его в свете недавней смерти одним из самых узнаваемых символов идентичности" аргентинцев.