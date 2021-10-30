В день рождения звезды аргентинского футбола 30 октября его поклонники пришли в церковь города Росарио, которую называют храмом Диего Марадоны. Любовь фанатов к Марадоне превратилась в своего рода религию, которая вызывает критику представителей католической церкви. Она насчитывает уже около полумиллиона приверженцев. Так, Церковь Диего Марадоны есть и в месксиканском городе Пуэбла.
22 года назад Марадона был признан в Аргентине лучшим спортсменом XX века. Гол, который он забил в ворота английской сборной, был признан лучшим голом в истории чемпионатов мира по футболу и назван "Голом столетия". В той же игре футболист забил мяч рукой (этот случай известен как "Рука Бога").
Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.
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