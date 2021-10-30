Индийский гость в Ватикане

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые встретился с папой римским Франциском. В Рим он прибыл на саммит Большой двадцатки, а в Ватикане понтифик принял индийского гостя в субботу утром. Встреча длилась около часа.

Моди подарил папе серебряный канделябр и книгу об усилиях Индии в деле сохранения и защиты окружающей среды. Эта тема будет одной из основных как на саммите G20, так и на климатической конференции ООН СОР 26. А глава римско-католической церкви подарил премьеру Индии бронзовую табличку с надписью "Пустыня станет садом".

В ходе встречи обсуждались вопросы одношений между Святым престолом и Нью-Дели. Нарендра Моди также пригласил понтифика в свою страну. Индию и Бангладеш папа Франциск собирался посетить в 2017 году, но переговоры об организации визита с индийским руководством затянулись, и в итоге понтифик отправился в Бангладеш и Мьянму.