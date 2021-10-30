"Большая двадцатка" согласовала единый налог на корпорации

"Большая двадцатка" согласовала единый налог на корпорацииКомментарии
Главы правительств и лидеры стран «Большой двадцатки» согласовали общие правила налогообложения. Участники саммита в Риме поддержали проект, который подразумевает, в частности, введение минимального 15% глобального налога на доходы корпораций. В Вашингтоне заявляют, что это должно положить конец гонке налоговых послаблений.
Другой крупной темой форума стала борьба с пандемией. Саммит открылся с призывов предоставить больше вакцин для менее обеспеченных стран мира.
Лидеры КНР и России Си Цзиньпин и Владимир Путин по видеосвязи призвали мировое сообщество договориться о взаимном признании различных вакцин против COVID-19. Заявление Путина прозвучало на фоне затянувшегося рассмотрения вопроса о регистрации препарата «Спутник V» в ВОЗ и Европейском агентстве лекарственных средств.
Информагентства отмечают, что значительно сложнее оказались переговоры по климату. В итогом документе, по предварительным данным, будут содержаться общие рекомендации не допустить повышения среднегодовой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса. С согласованием конкретных обязательств и сроков углеродной нейтральности возникли проблемы.