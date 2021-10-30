Рим в кольце безопасности: Италия впервые принимает у себя саммит G20

Италия впервые в своей истории принимает саммит «Большой двадцатки». В Риме говорят, что на этот раз лидеры ведущих государств должны объединить усилия для преодоления самого серьёзного кризиса со времён Второй мировой войны. В соответствии с последними вызовами были определены три основных раздела повестки саммита — «Люди», «Планета» и «Благополучие».

Страна-хозяйка форума рассчитывает, что на нём будут обсуждаться конкретные способы сокращения неравенства, усугубившегося из-за пандемии. Ожидают от саммита G20 и новых решений, направленных на ускорение восстановления мировой экономики, а также определения единого для всего срока достижения нулевых показателей выбросов парниковых газов.

Ещё один приоритет для итальянского правительства Марио Драги — поддержка принципа многосторонности. А ещё это первое такое очное мероприятие с участием лидеров влиятельных стран мира с начала пандемии. От поездки в Рим в таких условиях, впрочем, отказались председатель КНР и президент России.

В субботу, когда начнется саммит лидеров G20, просто так постоять здесь будет невозможно. В районе конференц-центра, где будут проходить переговоры, оцеплены 10 кв. километров, это так называемая «красная зона». Она протянулась от комплекса Nuvola до Дворца конгрессов. Эта территория находится под усиленной охраной, задействованы вертолёты, снайперы и беспилотники.

Около 2 тыс. полицейских и 500 солдат направили на саммит не только, чтобы обеспечивать безопасность непосредственно форума, но и для наблюдения за другими уязвимыми объектами, в том числе за правительственными зданиями и иностранными посольствами.

С учётом последних событий власти готовятся к тому, что новые акции протеста против санитарных ограничений обернутся насилием, а среди демонстрантов могут быть провокаторы-иностранцы.

Итальянские спецслужбы тем временем следят за активностью пользователей соцсетей. Они выясняют, готовятся ли протестные группы к уличным выступлениям. На время проведения саммита введён разрешительный порядок проведения массовых мероприятий — собирать людей можно лишь на те митинги, которые признаны властями «безопасными», и в отдалении от района проведения саммита. Кроме того, на время форума Италия восстановила пограничный контроль, на над большей частью столицы объявлена бесполётная зона.