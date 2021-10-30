G20: Марио Драги встречает гостей

Рим принимает участников саммита Большой двадцатки. Премьер-министр Италии Марио Драги лично встречает гостей: президентов США и Франции, Аргентины, Бразилии, уходящего канцлера ФРГ, глав правительств Испании и Великбритании. Мексика представлена министром иностранных дел, а президент России, лидер КНР и премьер-министр Японии будут участвовать в заседаниях в режиме видеоконференции. Есть на дебатах и два модератора от монарших семей: королева Нидерландов Максима и принц Уэльский Чарльз.

Квартал вокруг масштабного футуристичесого архитектурного комплекса Европейского конгресс-центра, где пройдут переговоры, находится под усиленной охраной. МВД Италии задействовало около 6 тысяч полицейских, карабинеров, сотрудников пограничной полиции, финансовой гвардии и военнослужащих, а также снайперов и системы ПВО, в том числе специализированные на уничтожение дронов.

На повестке дня саммита - вопросы здравоохранения, налогообложение транснациональных корпораций и защита окружающей среды, что особо актуально в преддверии климатической коференции ООН СОР26, которая откроется в воскресенье в Глазго.

Встречи на высшем уровне будут проходить в течение 2 дней. Саммит завершится в воскресенье пресс-концференцией Марио Драги и других лидеров.