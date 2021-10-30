Франция и Великобритания обменялись новыми угрозами из-за спора о рыбе

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон обменялись заявлениями о конфликте вокруг рыболовства в Ла-Манше. По мнению французского лидера, этот спор показывает, насколько Лондону можно доверять в международных делах. Джонсон грозит Парижу разбирательством по обвинениям в нарушении соглашения о «брексите».

Я думаю, то, что объединяет Францию ​​и Великобританию, гораздо важнее того, что нас разделяет. И мы, очевидно, будем очень тесно сотрудничать с нашими друзьями и партнерами, будем вместе разбираться с проблемами, которые нас беспокоят. Должен сказать, мы немного обеспокоены тем, что Франция может вот-вот нарушить или уже нарушает соглашение о торговле и сотрудничестве, которое мы заключили. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Спор между Францией и Великобритании разворачивается вокруг вопроса о доступе рыбаков в территориальные воды двух стран. Париж грозится блокировать английские суда в Ла-Манше, если Лондон до вторника не выдаст французским морякам лицензии на вылов рыбы.