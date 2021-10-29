"Печальный ангел": памятник медикам-героям

Эта статуя, получившая название "Печальный ангел" возле медицинского вуза в Санкт-Петербурге - памятник российским медработникам, погибшим во время пандемии. Его создатель, петербургский художник Роман Шустров, сам скончался от ковида в мае 2020 года.

Раньше на Малой Садовой был возведён народный Мемориал "Стена памяти", где размещали фотографии медиков, павших в борьбе с COVID-19. Сейчас он демонтирван, а все документы переданы в Музей политической истории России. Первым погибшим врачом стал 50-летний анестезиолог Сергей Белошицкий. Его друг и коллега Владимир Сулима говорит:

"Мы довольно быстро поняли, что начинается настоящая война, которую будут вести только медработники. Война требует героев. Война требует тех, кто первыми пойдёт на чужие пулемёты. Сергей был такой. Он не был самым здоровым человеком, зато был самым мужественным и самым честным".

Жертвами пандемии в Санкт-Петербурге стали около 24 тыс жителей города, а число заражений коронавирусом приближается к 700 тысячам - это каждый седьмой петербуржец. Журналист Галина Атёменко считает, что взаминое признание сертификатов вакцинации разными странами помогло бы в решении проблемы:

"Забыть вакцинные войны, подняться над политикой, признать вакцины обоюдно. Если бы в России были признаны вакцины других стран, то, я уверена, было бы больше привитых людей".

Процесс переговоров признания сертификатов вакцинации от коронавируса между Россией и Евросоюзом идёт, но медленно. В Москве ожидают прибытие экспертов ВОЗ для проверки предприятий, производящих препарат Спутник V.