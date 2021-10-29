В Бразилии спасают популяции ягуаров при помощи ЭКО

В Бразилии спасают популяции ягуаров при помощи ЭКОКомментарии
Спасти и разнообразить популяцию ягуаров в Бразилии. С такой целью в течение нескольких лет ветеринары и эксперты по дикой природе разрабатывали сложные методы осеменения двух особей из разных регионов страны.
Генетическое разнообразие имеет решающее значение для выживания ягуаров, говорят исследователи. И хотя в дикой природе по всей стране обитает около 50 000 ягуаров, популяции становятся все более изолированными по мере сокращения ареалов их обитания из-за пожаров и вырубки лесов.
Программа уже показала свою эффективность. Одна из осемененных ягуаров по кличке Бьянка уже родила детеныша в результате такой же процедуры в 2018 году. Повторить попытку решили на ней же.
Если все получится, подобные методы можно будет использовать на диких животных, находящихся под угрозой исчезновения в определенных районах.