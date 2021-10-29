В Бразилии спасают популяции ягуаров при помощи ЭКО

Спасти и разнообразить популяцию ягуаров в Бразилии. С такой целью в течение нескольких лет ветеринары и эксперты по дикой природе разрабатывали сложные методы осеменения двух особей из разных регионов страны.

Генетическое разнообразие имеет решающее значение для выживания ягуаров, говорят исследователи. И хотя в дикой природе по всей стране обитает около 50 000 ягуаров, популяции становятся все более изолированными по мере сокращения ареалов их обитания из-за пожаров и вырубки лесов.

Мы знаем, что у ягуаров очень изолированные популяции. Их численность варьируется от 40 до 50 тысяч особей в дикой природе, но они изолированы, они не могут свободно перемещаться, поэтому в итоге мы получаем такие маленькие популяции. Но, если мы сможем взять сперму у одного самца и оплодотворить ею самку из другого места, мы сможем сохранить поток генов и поддержать здоровую популяцию Линдси Вансандт ветеринар в зоопарке Цинциннати, США

Программа уже показала свою эффективность. Одна из осемененных ягуаров по кличке Бьянка уже родила детеныша в результате такой же процедуры в 2018 году. Повторить попытку решили на ней же.

Если все получится, подобные методы можно будет использовать на диких животных, находящихся под угрозой исчезновения в определенных районах.