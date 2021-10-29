Новый подход к дошкольному образованию в Узбекистане

Так начинается рабочий день Зилолы Машариповой. Ранним утром она едет в деревню Дашёк учить дошколят. По Узбекистану курсируют десятки таких автобусов. Это одна из многих инициатив страны, и глобальная цель - открыть всем без исключения детям доступ к качественному дошкольному образованию.

Вместе с Зилолой корреспондент Euronews Галина Полонская начинает своё путешествие по одной из самых удаленных областей Узбекистана, Хорезмской, чтобы увидеть, как по-новому здесь готовят к школе детей. Зилола говорит, что потенциал таких мобильных учебных групп огромен.

Зилола Машарипова, педагог мобильной группы дошкольного образования "Аклвой":"Благодаря мобильным учебным группам детям от 3 до 7 лет открывается доступ к качественному дошкольному образованию даже в самых отдаленных регионах сельской местности. Они получают знания вне зависимости от социального происхождения. И у них будут равные стартовые возможности, такие же как в городах".

В этом месяце – краски осени, Зилола объясняет тему дня и предлагает детям самим выбрать, во что играть. Это – новый подход в системе дошкольного образования, и ориентирован он на личность ребенка.

Фарзона, 5 лет:"Осенью листья деревьев становятся желтыми и красными, такими как эти Лего, а потом они опадают".

Появление здесь группы, где детей готовят к школе, для многих родителей – давняя мечта.

Ёкуджон Рузметова, мама:"Теперь у наших детей есть возможность получить качественное образование, они здесь учатся рисовать, писать, считать, играть в игры и получают интеллектуальное развитие. Для нас родителей это счастье".

В 2012 году дошкольное образование в Узбекистане получали 23% детей, а в сельских районах лишь 8,5%. В 2017 году начались масштабные реформы, и сейчас уже охвачено более 60% детей. Дошкольное образование стало обязательным с 6 лет. В стране открываются бесплатные группы неполного дня для шестилеток. Во главе угла новый, ориентированный на личность ребенка подход к развитию детей. В недавно открывшемся в селе Хасиан дошкольном учебном заведении мы увидели, как он работает на практике. Дети сами выбирали, в какие игры играть и как получать знания.

Ирина Грошева, главный специалист отдела стратегического развития ДОО Министерства дошкольного образования Узбекистана: "В прежней модели педагог был самой важной, ключевой фигурой. Теперь главную роль играет ребенок. Ребенок, который имеет право выбора своей деятельности. Наша цель - развить у детей аналитическое мышление и творческие способности. Именно творчество позволяет вырастить личность ребенка".

Неправительственные организации, такие как Всемирный Банк, помогают Узбекистану внедрять и развивать качественное дошкольное образование.

Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного Банка в Узбекистане: "Мы поддерживаем образование, ориентированное на ребенка, где дети с раннего возраста получают возможность решать проблемы. Решение проблем имеет решающее значение для развития способности к обучению в будущем".

Мы направились в еще одно село в Хорезмской области, Шихмахшад, чтобы увидеть как устроена Плэйгруппа, другая альтернативная модель детского развития, и здесь ключевое слово – игра. 8 таких групп открылись в Узбекистане при содействии ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, который оказывает поддержку реформированию дошкольного образования в стране.

Мунир Мамедзаде, глава представительства UNICEF в Узбекистане: "Гибкие навыки и навыки критического мышления, умение взаимодействовать, общаться и решать проблемы, даже если они могут быть очень базовыми в этом возрасте, - это то, во что мы вкладываемся и чему уделяем больше внимания. Все это вместе помогает нам пересмотреть всю учебную программу для учителей".

Профессия педагога для детей дошкольного возраста становится в Узбекистане все более востребованной. Это – недавно открытый филиал Корейского Университета Бучон в Ташкенте, здесь, как рассказала нам одна из студенток Мадина Набиева, учат находить изюминку в каждом ребенке, и стремятся, чтобы каждый ребенок ощутил себя отдельной независимой и свободной личностью.

Мадина Набиева, студентка отделения дошкольного образования Университета Bucheon в Ташкенте:"Главное в нашей профессии - оставаться ребенком в душе, иначе дети не смогут открыться нам и принять нас в свой мир".