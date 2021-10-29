Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": суд отправил в колонию всех обвиняемых по первому делу

Суд Заводского района Кемерово огласил первый приговор по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Он приговорил восьмерых обвиняемых к реальным срокам наказания. В марте 2018 года в результате пожара в торговом центре погибли 60 человек. Среди погибших - 37 детей.

Самые большие сроки – 14, 13,5 и 11 лет лишения свободы – получили генеральный директор компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, экс-управляющая ТЦ Надежда Суддёнок и технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение требований пожарной безопасности.

Среди осужденных также руководитель и инженер противопожарной системы компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

"Приговором Заводского районного суда Кемерова Полозиненко и Никитин приговорены к 6,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно. Антюшин - к 8 годам лишения свободы. Генину и Бурсину назначено наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы соответственно", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследованием причин пожара занималась группа, в которую входили более 100 следователей. События, произошедшие 25 марта 2018 года были восстановлены поминутно.

"Следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также то, что руководство регионального МЧС не проводило проверки по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, и дало их действиям правовую оценку", - подчеркнула представитель Следственного комитета.

Трагедия 25 марта в Кемерово

Возгорание возникло на последнем этаже четырехэтажного торгового центра, где был расположен кинотеатр и детская игровая комната.

Следствие полагает, что причиной пожара стало короткое замыкание. Экспертизы показали, что крышка одного из светильников в детской игровой комнате расплавилась, огонь попал в яму с батутами, часть которой была заполнена поролоновыми кубиками.

Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации.

Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление. Двери одного из кинозалов оказались заблокированы. В результате 60 человек погибли, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали.

Больше всего погибших оказалось в одном из залов кинотеатра, двери которого были заблокированы (по одной из версий, они были закрыты, чтобы в зал не попали безбилетники). Более 20 погибших были обнаружены около запасного выхода: он также оказался закрыт.

ТЦ "Зимняя вишня" после пожара AP/AP

Второе дело: к ответственности привлечены все, чьи действия или бездействие привели к гибели людей

По второму уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят еще семь человек.

"Следственный комитет привлек к уголовной ответственности всех лиц, действия либо бездействие которых предопределили трагедию в "Зимней вишне", а также состоят в причинно-следственной связи с последствиями __этого пожара", - отметили в СК РФ.

Бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова обвиняется в сокрытии фактов нарушений в ходе реконструкции комбината, подписав за взятку акт о соответствии здания требованиям безопасности.

Арестованы начальник регионального главка и начальник отдела надзора МЧС Александр Мамонтов и Григорий Терентьев. Их обвиняют в том, что в 2017-2018 гг. в ТЦ не была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Заместитель начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Перед судом предстанут также сын сын Танзили Комковой Эдуард и учредитель компании, которая занималась реконструцией здания, Никита Чередниченко - по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. За дачу взятки привлечен Вячеслав Вишневский, бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината.

В начале октября гособвинение запросило от 8 до 21 года колонии экс-руководителям кузбасского стройнадзора и компании, проводившей реконструкцию.