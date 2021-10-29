Дороги G20 ведут в Рим

В Риме собираются лидеры 20 ведущих стран мира: в столице Италии в выходные пройдёт саммит "Большой двадцатки". Уже прибыл президент США Джо Байден: в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который год назад демонстративно игнорировал переговоры.

Саммит пройдёт в очном формате впервые с начала пандемии. По словам итальянского премьера Марио Драги, форум станет "возвращением многосторонности после мрачных лет изоляции".

Тем не менее несколько лидеров решили участвовать в дискуссиях по видеосвязи: среди них председатель КНР Си Цзинь Пин и президент России Владимир Путин; Москву в Риме будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

Борьба с пандемией и восстановление после "коронакризиса", естественно, будут одними из главных пунктов повестки. Помимо этого, лидеры обсудят климат и "озеленение" экономики, ситуацию в Афагнистане и энергетический кризис в Европе.