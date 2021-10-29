Тереза Пералес: "В жизни нет ничего невозможного"

Если вы следили за Паралимпийскими играми в последние годы, то наверняка слышали о Терезе Пералес, самой титулованной паралимпийке Испании, на счету которой 27 медалей. В 19 лет она потеряла ноги, но стала легендой плавания и вдохновила многих людей. Сегодня Тереза - гость программы "Глобальный диалог".

Энди Робини, Euronews: "Тереза, здравствуйте и спасибо, что вы сегодня с нами. Откуда у вас эта стойкость? Эта внутренняя сила?"

Тереза Пералес, паралимпийская чемпионка:_ "Эта сила приходит изнутри, это мотивация. Очень хорошо, когда тебя мотивируют другие и говорят: "Давай, Тереза, ты можешь это сделать!" Но когда ты тренируешься одна, и рядом нет людей, подбадривающих тебя, тогда важно найти свою внутреннюю силу и понять, зачем ты это делаешь. Я делаю это, потому что мне это нравится, потому что я увлечена этим, потому что я люблю соревноваться, потому что я люблю побеждать и всегда мечтаю о возможности попасть на подиум"._

Euronews: "Несколько лет назад вы написали книгу под названием "Сила мечты", в которой вы говорите о том, что нужно тренировать себя не только физически, но и эмоционально. Можно ли тренировать эмоции?"

Тереза Пералес:"Конечно, и на самом деле это очень важно, тем более для спортсменов. Представьте, что мы посвящаем 4 года своей жизни, возможно, 30 секундам, а именно столько времени может занять одно из наших соревнований. Уметь управлять эмоциями, особенно страхом, стрессом и паникой, очень сложно, и это работа, которую нужно делать каждый день в течение многих лет. Есть много инструментов, много техник, каждый использует те, которые ему подходят, я работаю со своей со времен Афин, и правда в том, что пока, судя по результатам, у меня неплохо получается".

Euronews: "В 19 лет ваша жизнь полностью изменилась, но вы смогли с этим справиться. Что бы вы сказали молодому человеку, также столкнувшемуся с таким препятствием?"

Тереза Пералес:"Ну, я бы сказала ему, что у него вся жизнь впереди - к счастью, у него вся жизнь впереди. Я бы сказала, что он должен научиться делать что-то по-другому. Иногда это очень сложно, и ты думаешь, что наступил конец света и что это невозможно, но, исходя из моего опыта, я, наверное, могу сказать, что в этой жизни нет ничего невозможного, верно? Это вопрос воли, и я всегда говорила, что решимость может сдвинуть горы, и это правда. Мой опыт заставлял меня делать то, о чем обычный человек, которого вы встретите на улице, никогда бы не подумал. Я толкала себя, потому что хотела этого, и инвалидная коляска сопровождала меня. Но ни инвалидная коляска, ни моя инвалидность никогда не определяли меня как личность, это просто как спутник, который я взяла в свое путешествие и который сопровождает меня все время".

Euronews: "Почему вы выбрали плавание?"

Тереза Пералес:"Потому что это было дешевле, чем легкая атлетика! Мне очень нравилась легкая атлетика, скорость. Я видела эти инвалидные коляски, специальные скоростные, но они были намного дороже. А летом я плавала со спасательным жилетом и делала свои первые гребки, я поняла, что мне нравится ощущение плавания. Мне нравилась свобода, которую я чувствовала в воде, когда двигалась, и когда я пришла в бассейн, я сказала: "Я хочу это сделать, я хочу научиться плавать". Я просто хотела хорошо плавать, я не собиралась соревноваться, но постепенно я стала замечть, что секундомер останавливается все раньше и раньше, и мне это очень понравилось, поэтому я начала соревноваться".

Euronews: "Вы когда-нибудь думали о том, чтобы бросить плавание?"

Тереза Пералес: "Да, много-много раз. Я занимаюсь этим уже много лет. Я участвую в соревнованиях уже 24 года, так что это нормально, что на протяжении такой долгой карьеры у вас бывают моменты, когда вам хочется все бросить, потому что вы думаете: "Я не могу, я не способна, это слишком много для меня, это стоит мне слишком дорого". Тем более, если вы мать и одновременно учитесь. Иногда профессиональная жизнь поглощает вас слишком сильно, и бывали моменты, когда у меня возникало искушение бросить спорт. Но все, что мне нужно было сделать, это оглянуться назад и вспомнить прекрасные моменты, которые я пережила во время соревнований. Эти воспоминания помогли мне сказать: "Я не ухожу, я продолжаю".

Euronews: "Как вы совмещаете семейную жизнь со спортом?"

Тереза Пералес: "С помощью Google Календаря! Мне всегда приходится учитывать семейный календарь, календарь факультативов, школьный календарь, календарь работы моего мужа, календарь моих соревнований, календарь моих тренировок, календарь моей работы. Это немного сложно, иногда это похоже на игру в тетрис, но это можно сделать, и если вы хорошо организованы, в конце концов, у вас найдется время для всего".

Euronews: "В этом году вы были награждены Премией принцессы Астурийской за достижения в спорте, мечта сбылась?"

Тереза Пералес: "Мечта сбылась! Казалось, что я - вечный кандидат! В течение многих лет моя кандидатура была на рассмотрении, но я никогда не выигрывала, и в этом году мне наконец-то присудили премию. По правде говоря, я была очень удивлена, потому что не знала, что это произойдет, и когда мне позвонили, я увидела незнакомый номер на своем мобильном телефоне, и я знала, что жюри собралось, и что это был день принятия решения, и в тот момент я подумала: "Посмотрите, в это время дня они, должно быть, звонят победителям, хахаха". Я подняла трубку и услышала: "Тереза, вам звонят из Фонда принцессы Астурийской". И тут мое сердце заколотилось!"

Euronews: "Тереза Пералес никогда не теряет свою улыбку?"

Тереза Пералес: "Ну, иногда, хотя почти никогда, может быть, когда я сплю! Нет, но серьезно, не стоит терять улыбку - улыбаться приятно, и это заразительно. Когда вы улыбаетесь, человек рядом с вами улыбается в ответ, и в итоге это все равно что сделать кому-то подарок".

Euronews: "Спасибо, что уделили нам время, увидимся в 2024 году на Играх в Париже?"

Тереза Пералес:"У нас всегда будет Париж"(с).