В преддверии СОР26: вызовы и настроения

Шесть лет спустя после подписания Парижского соглашения по климату дискуссии о том, что сложилась чрезвычайная ситуация и нужно спасти планету, не прекращаются. На конференции ООН по изменению климата COP26, которая начнётся в воскресенье в Глазго, мировые лидеры надеются на новое соглашение, чтобы остановить глобальное потепление и предотвратить сползание ситуации к точке невозврата.

Заявленная цель - не позволить, чтобы планета нагревалась на более, чем 1,5 градуса по Цельсию.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Нам нужно проявить политическую волю и взять на себя далеко идущие обязательства по декарбонизации, чтобы достичь цели чистого нуля к середине века. Но нам также нужно взять на себя и конкретные обязательства, чтобы действительно сократить выбросы в этом десятилетии. Наука в этом плане высказывается достаточно ясно. Наука говорит нам, что это срочно".

Джон Керри, спецпосланник США по климату:

"Учёные говорят нам, что для предотвращения катастрофы мы должны сократить глобальные выбросы парниковых газов как минимум на 45% к 2030 году, чтобы достичь нулевого уровня к 2050 году. Такоов и наш настрой в преддверии встречи в Глазго. Таков и мой настрой, я оптимист".

Одним из главынх загрязнителей планеты считается Китай. Уровень выбросов в стране ежегодно растёт и бьёт антирекорды. По мнению экспертов, государственные предприятия Поднебесной - главные источники новых выбросов, и от них зависит будущее планеты. Но представителей этих компаний на конференции в Глазго не будет.

Алок Шарма, председатель COP 26:

"Мы отдаём себе отчёт в том, что всё очень сложно, но перед нами стоит очень серьёзный вызов. Это заставит почти 200 стран прийти к консенсусу по некоторым из самых сложных вопросов, которые остаются нерешёнными вот уже шесть лет".

Надежду внушает тот факит, что энергия солнечных и ветряных электростанций, зелёные проекты вроде водородного топлива и систем улавливания углерода зачастую обходится дешевле ископаемого горючего, что может способствовать развитию возобновляемой энергетики. Но для широкого использования в той или иной стране необходимы изменения в экономической политике.