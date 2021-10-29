Кто испортил воздух на планете Земля?

Одним из крупных источников выбросов метана на территории России неожиданно оказались так называемые «взрывные кратеры». Эти образования появляются в зонах вечной мерзлоты на севере Сибири. Как рассказывают в Сколковском институте науки и технологий, поначалу они выглядят как холмы, которые в какой-то момент взрываются, оставляя после себя огромные дыры в земле.

Первый кратер обнаружили в 2014 в районе крупнейшего в России Бованенковского газоконденсатного месторождения. С тех пор в регионе выявили 17 таких образований, последнее нашли в августе прошлого года — это был кратер глубиной до 33 м. и шириной 25 м.

По словам ведущего научного сотрудника Центра добычи углеводов Сколтеха Евгения Чувилина, это «новый, малоизученный природный феномен выброса газа газа из верхних слоев мерзлых пород». Учёные полагают, что к образованию кратеров может приводить таяние вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, связывают с глобальным потеплением. Пузыри газа поднимаются вверх, ближе к поверхности, собираются под слоем почвы, который вздувается, а потом взрывается.

Чтобы разобраться с этим источником парниковых газов исследователи собирают образцы мха на обширных Васюганских болотах. Профессор Тувинского государственного университета Сергей Кирпотин отмечает всё более активное таяние мерзлого грунта и разрушение ландшафта:

«Образуются озёра в огромных количествах: новые, маленькие, эмбрионические. Растут старые озёра, и всё это сопровождается мощным выделением углекислого газа и метана в атмосферу».

Россию называют страной с крупнейшими выбросами метана в атмосферу. Раньше это связывали прежде всего со значительными утечками из газотранспортной сети. Места особенно сильного загрязнения атмосферы стали чаще обнаруживать в последнее время благодаря системам спутникового мониторинга.