Помощник Аун Сан Су Чжи приговорен к 20 годам лишения свободы

Помощник бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщило информагентство AFP со ссылкой на адвоката.

Ранее ошибочно было сообщено, что к этому сроку была приговорена сама экс-госсоветник.

Ее помощника Вин Тхейна осудили по обвинению в государственной измене.

До военного переворота в стране лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи фактически исполняла обязанности премьер-министра.

После путча ее обвинили в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. Ей также предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах.

В течение нескольких недель в Мьянме продолжались массовые протесты против правления военных, однако они были жестоко подавлены.