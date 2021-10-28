Рыбная война: "нужно сохранять спокойствие"

В Лондоне назвали "непропорциональными" новые шаги Парижа в рамках "рыбной войны": французская жандармерия накануне задержала в Ла-Манше два английских судна; одно из них, у которого не оказалось разрешения на вылов, направлено под охраной в Гавр.

При этом Париж угрожает Лондону санкциями за то, что британцы не выполняют соглашения.

Джордж Юстис, министр окружающей среды Великобритании:

"Меры, которыми нам угрожают, не соответствуют соглашению о торговле и сотрудничестве и не соответствуют международным нормам. Если эти меры реализуют, то они будут встречены адекватным и тщательно выверенным ответом. Сейчас важно сохранять спокойствие и предпринять попытки деэскалации".

В Париже подчёркивают, что Лондон не спешит выдавать французским рыбакам лицензии на вылов, как то предусмотрено двусторонними договорённостями, это и стало причиной недовольства французского руководства.

Анник Жирарден, министр морского судоходства Франции:

"Это не война, это борьба. У французских рыбаков есть права, заключено соглашение. Его нужно выполнять. Согласно последней информации с острова Джерси, мы не получили того числа лицензий, которого ожидали. Если их не выдадут до 2 ноября, мы постепенно начнём реализовывать ответные меры".

Париж обещает ввести целый ряд торговых ограничений, например запретить британским рыбакам продавать улов во Франции, а также не исключает мер в области электроснабжения британских островов Гернси и Джерси, которые расположены у французского побережья.