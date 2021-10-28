"Ковикулы" в Сочи: курорт ожидает около 100 тысяч туристов

Власти Сочи ужесточают санитарные правила в связи с ожидаемым наплывом туристов.

С 28 октября по 7 ноября по всей стране объявлены так называемые "ковикулы" - нерабочие дни из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В этот период заведения общепита в Сочи могут принимать клиентов только по QR-кодам о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

Власти прогнозируют, что отели и другие места размещения будут заполнены на 75%. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, ожидается приезд свыше ста тысяч туристов.

Наплыв вне сезоны, который мы видим сейчас, практически равен летнему. И, естественно есть опасения довольно серьезной нагрузки на здравоохранение Игорь Люлин замглавврача Инфекционной больницы №2 г. Сочи

Проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий в Сочи приостанавливается. При этом будут открыты 35 объектов на открытом воздухе - парки, скверы и горные курорты, а также зимние пляжи.

Но власти предупреждают туристов и жителей Сочи, что бдительность в этот нерабочий период терять нельзя.

Мы рады гостям. Конечно, мы всегда умеем и будем принимать так, как это делает город Сочи. Но мы просим всех жителей услышать, что это не выходные для того, чтобы приехать отдохнуть — это возможность побыть дома Светлана Батяйкина глава департамента курортов и туризма Сочи

Согласно данным Ассоциации туроператоров, Сочи и его окрестности стали самым популярным местом отдыха для туристов внутри страны в эти даты.

В то время как рекордным спросом среди международных направлений пользуются египетские курорты.