Глава ВОЗ: "Пандемия COVID-19 далека от завершения"

Число случаев заражения и смертность от COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая о том, что пандемия далека от завершения. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как подчеркнул глава ВОЗ, "пандемия упорствует в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам [борьбы с пандемией]". И на эти нужды ВОЗ необходимо более 23 млрд долларов.

Сегодня мы публикуем новый бюджет планирования по борьбе с COVID-19, по нему нам необходимо 23,4 миллиарда долларов США для достижения глобальных целей и предоставления необходимых средств странам в течение следующих 12 месяцев. Полное финансирование этой инициативы - важнейший компонент стратегии ВОЗ, плана готовности и реагирования, нашего всеобъемлющего плана по взятию пандемии под контроль Тедрос Аданом Гебрейесус гендиректор ВОЗ

Евросоюз подчеркивает важность вакцинации и наращивает производство, не забывая при этом делиться вакцинами с развивающимися странами.

Заглядывая на год вперед, мы ожидаем, что в Европейском Союзе будет произведено более 3,5 миллиардов доз вакцин, и, конечно, большая часть из них будет отправлена за границу. В дополнение к экспорту, мы, "Команда Европы", Еврокомиссия и государства-члены пожертвуем более 500 миллионов доз вакцин до середины следующего года. Я ожидаю, что государства-члены возьмут на себя еще больше обязательств Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Тем не менее протесты по всей Европе не утихают - как против самой вакцинации, так и против санитарных пропусков, которые стали фактически единственным способом вернуться к нормальной жизни.

Но, к примеру, в Болгарии протестующие утверждают, что использование ковид-паспортов не решит проблему вспышки в стране, а только усугубит ее экономические трудности.