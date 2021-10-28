На помощь мигрантам пришли польские волонтёры

В холодном лесу вблизи городка Михалово на польско-белорусской границе эта семья из Сирии, включая ребенка с ДЦП, провела больше недели. По словам беженцев, польские пограничники не позволяют им подать прошение об убежище и продолжить путь в Европе, и белорусские — вернуться в Минск и улететь.

На помощь пришли польские волонтеры из неправительственной организации Grupa Granica. Они вызвали врача, привезли еду и одежду. По оценкам организации, в западне на границе со стороны Польши оказались сотни нелегальных мигрантов, а со стороны Беларуси — тысячи.

"Очень важно показать этим людям нашу солидарность, человеческого тепло, что они не одиноки. Они очень боятся властей и польских пограничников, потому что их их высылают обратно в Беларусь", — говорит волонтёр Марыся Злонкевич.

На днях польские пограничники вернулись в лес группу мигрантов, в основном женщин и детей. Жители Михалово выразили своё возмущение, в администрации организовали благотворительный сбор. Пенсионерка Кристина Лужевска приехала с зимней одеждой из соседнего города: "Кто-то хочет помочь, другие им угрожают. Но ведь это же люди, нужно всегда оказывать помощь ближнему", — говорит она в слезах.

А сотрудники погранслужбы отвергают обвинения: "Мы им помогаем, отвозим в центр для беженцев. Ни за что в жизни мы бы не стали причинять им вред. Не соответствуют действительности утверждения, что мы забираем сим карты и избиваем людей".

Во вторник в Польше вступили в силу новые законы, которые позволяют сразу же после нелегального пересечения границы отправлять мигранта-нарушителя назад, а также дают возможность польским властям не принимать к рассмотрению запрос о предоставлении международной защиты.