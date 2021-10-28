Яйца трогать можно, черепашат — нельзя

В Панаме экологи наблюдают, как вылупившиеся морские черепашата спешат в океан. Они родились в охраняемых кладках на берегу: зоологи собирали яйца со всего побережья и перемещали их на защищённых участках пляжа. Иначе полакомится ими были готовы и животные, и местные жители.
Но если кладки трогать можно, хоть и осторожно, то уже вылупившиеся черепашата должны добраться до воды сами, в этом помогать им нельзя: иначе они не запомнят, что родились именно на этом пляже, и не смогут вернуться сюда, чтобы отложить собственный яйца.
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