Яйца трогать можно, черепашат — нельзя

В Панаме экологи наблюдают, как вылупившиеся морские черепашата спешат в океан. Они родились в охраняемых кладках на берегу: зоологи собирали яйца со всего побережья и перемещали их на защищённых участках пляжа. Иначе полакомится ими были готовы и животные, и местные жители.

Но если кладки трогать можно, хоть и осторожно, то уже вылупившиеся черепашата должны добраться до воды сами, в этом помогать им нельзя: иначе они не запомнят, что родились именно на этом пляже, и не смогут вернуться сюда, чтобы отложить собственный яйца.