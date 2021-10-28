Полиция Германии предупреждает ультраправые группировки о незаконности самоуправства на границе с Польшей. В последние дни представители целого ряда экстремистских движений прибывают в землю Бранденбург, чтобы помешать въезду в страну нелегальных мигрантов.

Правительство ФРГ усилило охрану границы. С начала года было зафиксировано свыше 6 тысяч фактов неразрешенного въезда мигрантов со стороны Беларуси через территорию Польши. А в октябре число остановленных нелегалов достигало нескольких сотен в день.

В полиции заявляют, что действия ультраправых мешают стражам правопорядка.

"Охрана границы — дело государства. Мы выполняем свою работу, и количество остановленных нами людей является доказательством. Все эти акции сторонников ультраправой идеологии неприемлемы и, видимо, направлены на то, чтобы подорвать монополию государства на применение силы. Мы принимаем решительные меры против этого", - говорит Йенс Шобрански, официальный представитель федеральной полиции Германии.

В Бранденбурге в октябре отмечено свыше 2500 случаев несанкционированного въезда мигрантов через территорию Беларуси. В основном это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Прежде всего, нелегалы направляются в такие федеральные земли как Бранденбург, Саксония и Мекленбург - Передняя Померания.