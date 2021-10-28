"Рыбная война": Париж выдвинул Лондону ультиматум

Спор Франции и Британии о праве заниматься рыбным промыслом в водах Ла-Манша перерастает в настоящую торговую войну. У побережья Гавра французская морская жандармерия задержала два британских судна.

Первое, как сообщается, - за неподчинение при досмотре, а второе - за отсутствие лицензии.

Ранее Париж установил срок, в который Лондон должен увеличить число выдаваемых французам разрешений на вылов рыбы в британских водах. В противном случае будут введены санкции, сообщили в Елисейском дворце.

Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции: "Точно известно, что будет два пакета мер. Первый начнут применять со 2 ноября. Он затронет импортируемые из Великобритании и поступаемые во Францию товары. Например, систематически будут проводиться таможенные досмотры и санитарные проверки продуктов, выгружаемых в портах Ла-Манша".

Если Лондон продолжит ограничивать выдачу лицензий на рыбную ловлю в Джерси, то Париж пересмотрит условия и других договоров о двустороннем сотрудничестве, пригрозили французские власти.

Их британские коллеги заявили, что это идёт вразрез с принципами международного права и пообещали принять ответные меры.