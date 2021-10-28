Французский багет подорожает

Рост цен на газ, электричество и бензин... Инфляция ударила по карману французов. Теперь они с тревогой ждут подорожания багета.

Вывески с предупреждением об этом появились на входе в булочные в разных городах.

Всё из-за кризиса пандемии и неурожая пшеницы в ряде стран, главным образом, - в России.

По прогнозам, цена на французский хлеб, которая считается барометром экономического здоровья Франции, может вырасти на 10-20 евроцентов. Пока средняя стоимость одного багета - 90 центов.

Доминик Анракт, президент Французской конфедерации пекарен и кондитерских: "За последние 20 лет багет подорожал всего на 23 цента. Это показывает, насколько данный продукт важен для французов. Как молоко в Англии, например, так и хлеб считается в нашей стране особенно ценным, вот почему мы так пристально следим за ситуацией".

Из-за 30%-го роста мировых цен на пшеницу пострадали и фермеры, которые вынуждены платить больше, чтобы сделать запасы зерна для скота. Отсюда - риск подорожания мясных и молочных продуктов. Им обеспокоены не только во Франции, но и в других европейских странах.