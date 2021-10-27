Изменения климата: учёные бьют тревогу

«Грозным сигналом тревоги» назвал генсек ООН Антониу Гутерриш новый доклад о климатических изменениях, подготовленный экспрертами организации к предстоящему саммиту по климату, который пройдёт в Глазго на следующей неделе. Согласно отчёту, принимаемых мер совершенно недостаточно для борьбы с глобальным потеплением. Выступая в Нью-Йорке, Гутерриш заявил, что климатический кризис несёт угрозу всему человечеству:

– Прошло время дипломатических тонкостей. Если правительства, особенно стран Группы двадцати, не приложат необходимые усилия, то не избежать ужасных человеческих страданий. Но все страны должны осознать, что старая модель развития, основанная на углеродном топливе – это смертный приговор для их экономики и для нашей планеты.

120 стран мира намерены к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на семь с половиной процентов, чтобы рост глобальной температуры не превысил 1,5⁰ C. Но учёные утверждают, что выбросы следует сократить на 55%.

В отчёте также отмечается, что в случае реализации планов ряда стран добиться нулевых выбросов к 2050 году, глобальная температура повысится на 2,2⁰ C. Между тем эти планы остаются недостаточно чёткими и конкретными.