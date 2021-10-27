Киев подтвердил применение Bayraktar TB2 в Донбассе

В руководстве вооружённых сил Украины подтвердили, что впервые применили турецкий беспилотник для уничтожения цели на востоке страны. Сообщается, что БПЛА "Байрактар TБ2" нанёс удар по артиллерийской позиции в Донбассе. Указывается, что приказ на применение отдал лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Это такие же беспилотники, которые армия Азербайджана активно применяла в Нагорном Карабахе. Турция уже несколько лет использует эти машины для борьбы с курдами, также "Байрактары" отметились в Сирии и Ливии. Технический директор компании-производителя — зять турецкого президента Реджепа Тайпа Эрдогана.

Контракт на поставку турецкой техники — 12 беспилотников — Украина заключила в 2019 году. Вместе с БПЛА Анкара поставляет Киеву и вооружение для него: малогабаритные авиабомбы с лазерным наведением. Применение БПЛА Киев отрабатывал год назад на совместных учениях с НАТО, но в Донбассе до сегодняшнего дня не применял.