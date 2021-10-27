Михаил Саакашвили не желает переезжать в тюремную больницу

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается, но он отказывается от госпитализации в тюремную больницу. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Она навестила Саакашвили в тюрьме города Рустави. Политик, который последние годы жил на Украине, вернулся в Грузию 1 октября перед местными выборами, на которых призывал сограждан поддержать оппозицию. И был арестован. В тюрьме Саакашвили тобъявил голодовку.

Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины: "Он слабеет с каждым днем. Были четыре кризиса - два гипертонических и два по крови. Падали в два раза жизненно необходимые показатели. Он не будет переезжать в тюремную больницу, которая находится в колонии номер 18. Он считает, что там небезопасно для его жизни"

Об экс-президенте вспомнили на митинге в Тбилиси, организованном правящей партией "Грузинская мечта". Выступавшие говорили, что страна не должна возвращаться во времена правления основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и призывали голосовать за своих кандидатов. 30 октября в пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров. В столице борьбу за пост ведут нынешний градоначальник Каха Каладзе от "Грузинской мечты" и глава оппозиционной ЕНД Ника Мелия.