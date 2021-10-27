Португалия: разногласия по бюджету приведут к досрочным выборам

Бюджет расколол коалицию левых сил в Португалии. Что, как ожидается, приведет к досрочным выборам и поставит крест на планах восстановления страны после пандемии.

Парламент Португалии отклонил предложенный социалистическим правительством меньшинства государственный бюджет на 2022 год.

У соцпартии премьер-министра Антониу Кошты лишь 108 мандатов в 230-местной палате. Но после нескольких недель переговоров поддерживать ее отказались леворадикальные союзники из Коммунистической партии и Левого блока.

Страна столкнулась с политическим кризисом, и чем дольше он продлится, тем хуже будет для Португалии. Что касается нас, мы не участвовали в этом, вся ответственность лежит на левых, которые все время ладили и не поладили тогда, когда их интересы разошлись Руй Риу председатель Социал-демократической партии

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, предупредил, что назначит досрочные выборы, если парламент не одобрит план государственных расходов на следующий год.

Согласно конституции и с учетом рождественских праздников досрочные выборы могут пройти в январе. Это означает, что новый проект бюджета на 2022 год, вероятно, будет представлен парламенту не раньше апреля.

Оценка произошедшего и принятие решений, которые он считает необходимыми, находятся исключительно в компетенции президента Республики. Правительство, естественно, уважает полномочия президента и не будет делать никаких комментариев. Мы будем здесь, чтобы выполнить волю президента Республики: следовать плану бюджета 2021 года, если это его решение, или идти на выборы Антониу Кошта премьер-министр Португалии

Страна погружается в политический кризис в том момент, когда правительство было готово подстегнуть экономику после пандемии COVID-19, направив 45 миллиардов евро помощи от Европейского союза.