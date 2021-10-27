Польша отгородится от Беларуси стеной.

Сенат республики одобрил законопроект о строительстве оснащенного камерами и всей инфраструктурой заграждения на границе с Беларусью общей протяженностью в 418 км. Его стоимость оценивается в 414 млн долларов.

К такой мере Польша была вынуждена прибегнуть из-за наплыва мигрантов.

Варшава обвиняет в обострении ситуации на границе белорусские власти. По мнению польской стороны, именно они помогают мигрантам сначала попасть на территорию Беларуси, а зачем направляют их к границе с Польшой, Литвой и Латвией.

Из-за роста числа нелегальных переходов белорусско-польской границы Варшава ввела в некоторых районах чрезвычайное положение и направила туда военнослужащих.

Польская полиция усилила проверки на границе в целях пресечь попытки незаконного ввоза мигрантов на автомобилях или грузовиках.

В свою очередь соседняя с Польшей Литва уже начала строительство 400-километровой стены на фоне кризиса.

Как сообщается, первые 100 километров ограждения будут доставлены на границу в ноябре и декабре. Строительство же стены планируют завершить к маю 2022 года.

Миграционный кризис на границе Евросоюза обострился несколько месяцев назад. Как считают в Брюсселе, таким образом Минск ответил на введение санкций за преследование оппозиции и инцидент с самолетом Ryanair.

В то же время Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей на границе.