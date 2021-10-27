Швейцарский Церматт прижимается к итальянской станции Червиния

Церматт и Червиния уже много лет управляют совместной зоной катания. Новая канатная дорога 3S от Теста Гриджа до Кляйн-Маттерхорна позволит открывать сезон Кубка мира в скоростных дисциплинах у подножья знаменитой горы. Первый этап Кубка мира Церматт-Червиния может состояться в сезоне 2022-23 года.

"Мы с вами находимся здесь на Гобба ди Роллин - 3899 метров над уровнем моря. Здесь будет стартовая точка соревнований по скоростному спуску среди мужчин", - объясняет Франц Юлен, глава оргкомитета этапа Кубка мира Церматт-Червинья. "Трасса пройдет прямо здесь, за верхней станцией подъемника, Далее, ниже, размечена трасса женского скоростного спуска".

Предстоящие соревнования санут первыми трансграничными гонками в истории Кубка мира - со стартом и финишем в разных странах. Со склонов в швейцарских Альпах лыжники спустятся до италянской зоны Лаги-Чиме-Бьянке, расположенной на высоте 2814 м етров. Этот спуск будет самым высокогорным в мире.

Марко Моссо, вице-президент оргкомитета: "Ничего подобного раньше не было. Эти соревнования - проект двух лыжных ассоциаций - швейцарской и итальянской. Созтязания пройдут в двух регионах, на двух лыжных станциях. Это будет невероятное спортивное мероприятие".

И Червиния и Церматт очень популярны среди горнолыжников-любителей, для которых с новым подъемником откроются и новые перспективы.