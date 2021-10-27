"Большое расхождение" на глобальном рынке труда

Ситуация в сфере занятости в текущем году оказалась хуже прогнозов. По оценкам экспертов Международной организации труда, из-за пандемии коронавируса в этом году в мире будет потеряно 125 млн полных рабочих дней, тогда как в июне этот показатель прогнозировался на уровне 100 млн рабочих дней.

"Глобальная экономика восстанавливается, речь идет о росте в 5% и даже выше. Но в то же время рынки труда по всему мира еще не достигли прежних показателей, дефицит существенный. Мы наблюдаем сегодня признаки того, что называем большим расхождением. Богатые страны чувствуют себя относительно хорошо, но в развивающихся странах это совсем нет так. И это должно стать предметом серьезной озабоченности для тех, кто принимает решения”, — говорит генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

В докладе говорится, что в целом восстановление на рынке труда застопорилось после вызванного пандемией потрясения. Различия в восстановлении эксперты объясняют более высоким уровнем вакцинации от коронавируса в странах с высокими доходами.