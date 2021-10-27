Турецкие фермеры обвиняют Ferrero в эксплуатации

Вкус Nutella — шоколадной пасты с лесными орехами — знаком многим во всем мире. Владелец этой марки итальянский кондитерский гигант Ferrero для производства в основном использует фундук, выращенный в Турции. Но в последнее время местные фермеры и сборщики урожая жалуются, что европейская компания диктует цены на сырье и получает прибыль за счет эксплуатации дешевого труда.

За 12 часов тяжелой работы в ореховой роще сборщики зарабатывают чуть больше десяти евро, это ниже уровня минимальной оплаты труда, установленного в Турции,

Бахри Койю приехал на заработки: "Фермеры и мелкие производители платят нам очень мало, потому что цена за килограмм фундука очень низкая. Такая цена никому невыгодна. Только большие компании извлекают из этого выгоду", — говорит он.

Турция является крупнейшим производителем и экспортером фундука в мире. Около трети урожая закупает Ferrero.

Профессионалы отрасли призывают антимонопольное ведомство Турции вмешаться в ситуацию с ценами на фундук.

"Иностранные производители покупают фундук по два евро за килограмм, а продают за 20. Почему эти люди делают, что хотят, в то время как на Турцию приходится 70% мирового производства? Нельзя позволять им этого делать, мы должны их остановить", — говорит Омер Демир, глава Союза сельскохозяйственных палат Стамбула.

В компании Ferrero заявляют, что не владеют плантациями и не закупают сырье у фермеров напрямую. Несколько лет назад Ferrero приобрела ведущего турецкого экспортера Oltan Gıda, в обороте которого находятся несколько больших заводов по переработке орехов. Кондитерская промышленность ЕС — один из основных потребитель фундука в мире.